Белый дом изучит информацию о «таинственных смертях и исчезновениях ученых»

Администрация США изучит распространившиеся в сети и СМИ утверждения о том, что недавние смерти или исчезновения ученых могут быть связаны между собой и с их профессиональной деятельностью, передает The Times слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Alex Brandon / AP Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт

Начиная с 2024 года в США пропали без вести или умерли не менее десяти ученых, и список продолжает пополняться. Несмотря на отсутствие доказательств, указывающих на связь этих случаев между собой, в интернете распространяются теории заговора, связывающие исчезновения и гибель ученых. Во время брифинга в Белом доме репортер Fox News попросил госпожу Левитт прокомментировать эти случаи, а также информацию о том, что пропавшие или погибшие ученые, «предположительно, имели доступ к секретным ядерным или аэрокосмическим материалам». Пресс-секретарь заявила, что администрация Трампа планирует изучить эту тему, если соответствующие ведомства сочтут ее достойной, и отчитаться.

Среди пропавших без вести — 48-летний Стивен Гарсия, работавший на оборонном предприятии; 68-летний отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд, отвечавший за программу научно-технического развития Пентагона; и 60-летняя Моника Реза, трудившаяся в оборонно-космическом комплексе. Также исчезли сотрудники Национальной лаборатории Лос-Аламоса Энтони Чавес и Мелисса Касиас и биолог компании Novartis Джейсон Томас.

В сети связывают с исчезновением ученых смерти исследователей NASA, 59-летнего Майкла Дэвида Хикса, 61-летнего ученого Фрэнка Майвальда; а также гибель 47-летнего португальского профессора-ядерщика из Массачусетского технологического института Нуно Лоурейро и 67-летнего канадского астрофизика Карла Гриллмэйра.

В прошлом месяце представляющий штат Миссури конгрессмен-республиканец Эрик Берлисон в соцсетях выразил глубокую озабоченность по поводу исчезновения нескольких ученых и военнослужащих, связанных с передовыми исследованиями. Также он отметил, что запросил вмешательство ФБР, и заявил о намерении добиться ответов.

Екатерина Наумова