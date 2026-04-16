Авиарейс «России» Волгоград — Санкт-Петербург задерживают на десять часов

Рейс SU 6118 авиакомпании «Россия» (борт RA-89148) из Волгограда в Санкт-Петербург задержан на десять часов. Информация размещена на табло аэропорта Гумрак и сайте авиаперевозчика (Аэрофлот).

Изначально вылет был запланирован на 12:50 16 апреля, а прилет в Пулково — на 15:30. Однако теперь отправление намечено на 22:50. Посадка на борт, согласно табло, будет в 22:10. Прибытие — в 01:20.

По данным V1.RU, рейс откладывается из-за технических проблем. В авиакомпании заверили, что пассажирам предоставлены еда и напитки, при необходимости будет организована гостиница. Обратный рейс состоится после прибытия техников и устранения неисправностей.

