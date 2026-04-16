На Вологодчине ищут лесных браконьеров при помощи «Биллинга»

Власти Вологодской области внедрили автоматизированную систему «Биллинг» для выявления несанкционированной заготовки древесины в проблемных участках лесного фонда. По итогам первого квартала 2026 года число зафиксированных незаконных рубок сократилось на 58%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О применении цифровых инструментов в лесном контроле сообщил губернатор региона Георгий Филимонов по итогам профильного совещания. В частности, с помощью системы «Биллинг» была зафиксирована подозрительная активность в Великоустюгском лесничестве. Оперативный выезд специалистов на место подтвердил факт незаконной рубки, по данному эпизоду возбуждено уголовное дело.

Глава региона подчеркнул, что легальная заготовка древесины возможна исключительно при наличии договора аренды или договора купли-продажи лесных насаждений. Отсутствие правоустанавливающих документов влечет за собой уголовную ответственность. Мониторинг лесного фонда осуществляется в круглосуточном режиме.

Конторщиков Кирилл