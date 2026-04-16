На ПМЭФ-2026 расскажут о пути к стабильному будущему

Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Об этом сказано в деловой программе, которую опубликовал «Росконгресс». ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

Главной темой ПМЭФ-2026 станет «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков заявил, что деловую программу выстроили вокруг четырех ключевых смысловых блоков, соответствующих актуальной картине дня в глобальной экономике.

«При этом в рамках российского трека программы нам необходимо найти такие решения, чтобы вернуть экономику страны на траекторию роста, а в рамках международного трека обсудить реальные процессы трансформации глобальной экономики и переход к многополярной модели»,— сказал госпдин Кобяков.

