Цены на вторичное жилье в Ростове-на-Дону выросли на 5,8%

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Ростове-на-Дону выросла на 5,5-5,8% в первом квартале 2026 года. Об этом пишет портал «Домостройдон.ру» со ссылкой на гендиректора компании «Титул» Евгения Сосницкого.

По словам эксперта, динамика цен на готовое жилье заметно опережает показатели новостроек. По данным аналитической системы «Домострой Профи», средняя стоимость квадратного метра в новостройках за аналогичный период снизилась с 153,7 тыс. руб. в январе до 152,7 тыс. в марте (-0,65%).

В то же время разнонаправленное движение цен привело к сокращению разрыва между сегментами рынка. Крупные федеральные платформы фиксируют разницу на уровне 39%, однако, по словам господина Сосницкого, в реальности она уже опустилась ниже 30%.

Эксперт объясняет активизацию вторичного рынка возвращением рыночной ипотеки, которую покупатели применяют для доплаты при улучшении жилищных условий.

Константин Соловьев