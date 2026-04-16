В Ульяновской области 24% проб хлебобулочных изделий не соответствовали требованиям

По физико-химическим показателям из проверенных 106 проб 25 (23,6%) не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, подводя итоги прошедших в первом квартале контрольно-надзорных мероприятий по качеству и безопасности хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий.

Ведомство также отмечает, что по микробиологическим показателям из 63 проб обязательным требованиям техрегламента не соответствовала одна проба (1,6%). В то же время по санитарно-химическим показателям, наличию ГМО и наличию радиоактивных веществ отклонений от обязательных требований не установлено.

Также не было обнаружено отклонений от требований техрегламента в пробах мукомольно-крупяных изделий.

Управление Роспотребнадзора рекомендовало приобретать хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия в местах организованной торговли при наличии вывески с информацией о хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговлю, обращать внимание на соблюдение условий хранения и реализации товара. Однако у каких производителей обнаружено несоответствие продукции требованиям техрегламента, управление не сообщило.

Андрей Васильев, Ульяновск