Исторический сквер в Екатеринбурге признан объектом культурного наследия

Территория Екатеринбургского железоделательного завода (Исторический сквер) включена в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Соответствующий приказ 15 апреля подписал начальник регионального Управления госохраны объектов культурного наследия Вадим Гордеев.

«Приказываю: включить объект "Достопримечательное место "Исторический центр Екатеринбургского железоделательного завода" в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области»,— говорится в документе.

Приказ опубликован на областном портале правовой информации.

Теперь площадке предстоит пройти историко-культурную экспертизу, чтобы подтвердить статус объекта культурного наследия.

Екатеринбургский железоделательный завод был возведен в 1723 году на месте современного исторического сквера. До настоящего времени от него сохранилась заводская плотина, памятник гидротехнического искусства. Сейчас это плотина городского пруда (или просто Плотинка). Сам сквер был разбит в 1973 году — к 250-летию города.

