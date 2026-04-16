Экс-главу правительства Самарской области привезли в суд из больницы

В четверг, 16 апреля, в Ленинском районном суде Самары возобновился процесс по делу бывшего председателя регионального правительства Виктора Кудряшова и экс-министров строительства региона Михаила Асеева и Николая Плаксина. Они обвиняются в махинациях с деньгами на строительство метро. Ранее разбирательство по делу экс-чиновников было отложено из-за плановой госпитализации Виктора Кудряшова: она совпала с судебным заседанием.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бывший глава регионального правительства присутствовал на заседании, которое прошло в четверг. На нем суд изучил материалы дела. Представитель гособвинения зачитал расшифровки телефонных разговоров, которые касались строительства станции метро «Театральная».

Виктор Кудряшов, Михаил Асеев, Николай Плаксин и экс-министр финансов региона Андрей Прямилов (умер от онкологии в декабре 2025 года) обвиняются в превышении должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная» в Самаре. Кроме того, бывшим чиновникам инкриминируют организацию преступного сообщества (ст. 286 УК РФ, ст. 210 УК РФ).

Следствие считает, что Виктор Кудряшов вместе с сообщниками подделали документы и сфальсифицировали итоги конкурсов в интересах подрядчика. В итоге, по версии следствия, предельная стоимость стройки была увеличена до 18,4 млрд руб., ущерб бюджету составил 7,9 млрд руб. Экс-глава регионального правительства не признает вины.

Георгий Портнов