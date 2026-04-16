Совет директоров ТМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, указано на сайте раскрытия информации.
От распределения чистой прибыли предложили отказаться из-за получения убытка. По итогам 2025 года показатель по МСФО составил 24,6 млрд руб. (-11% год к году). Лиц, претендующих на «получение прав по ценным бумагам», определят к 10 мая.
В 2024 году ТМК приняла аналогичное решение по дивидендам. В 2023-м компания выделила на эти цели 10,45 млрд руб., или 9,51 руб. на акцию.
ПАО «ТМК» — промышленно-инжиниринговая компания, ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов в России. Изготавливает трубы из специальных сталей и сплавов, трубопроводные системы и другую продукцию для нефтегазовой, энергетической и химической промышленности, машиностроения и строительства. Компания располагает нефтесервисными предприятиями («ТМК Нефтегазсервис»), занимается ремонтом труб, нарезкой резьбы, управляет складскими запасами и изготавливает скважинное оборудование.