В Чувашии иностранца оштрафовали на 200 тысяч рублей за посты в соцсетях

В Чувашии 27-летнего иностранца признали виновным в публичном оправдании терроризма за посты в соцсетях. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации Шемуршинского муниципального округа со ссылкой на УФСБ России по республике.

Установлено, что мужчина размещал в запрещенных на территории России социальных сетях материалы, содержащие пропаганду террористических идей и оправдание деятельности международных террористических организаций.

Обвиняемый признал вину. Суд запретил ему администрировать сайты и интернет-каналы сроком на два года.

В настоящее время мужчина находится в центре временного содержания иностранных граждан. После уплаты штрафа его планируют выдворить за пределы России.

Анна Кайдалова