Нижегородские фонтаны начали готовить к новому сезону

В Нижнем Новгороде началась подготовка фонтанов к летнему сезону. Днем 16 апреля рабочие «Объединенного коммунального оператора» (бывший «Нижегородский водоканал») начали снимать защитные конструкции с центрального фонтана на площади Минина и Пожарского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году запустить городские фонтаны планируется с 25 по 30 апреля.

До конца апреля на фонтанах будут проводиться пусконаладочные работы. С 1 мая все городские фонтаны начнут работать на постоянной основе. Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается 25 муниципальных фонтанов.

Андрей Репин