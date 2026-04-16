Евробиометрия застопорила аэропорты

Регистрация на рейс в аэропортах Евросоюза теперь может занять три часа. Причина — новая система паспортного контроля с помощью биометрии. Как пишет Financial Times, процедура занимает гораздо дольше обещанных 70 секунд. Люди стоят в длинных очередях и не успевают на посадку.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Так, например, на рейс компании EasyJet из Милана в Манчестер попало всего 34 человека из более чем 150. При этом сдавать биометрию обязаны только пассажиры из стран вне ЕС. Если систему не удастся наладить, к лету ситуация рискует стать критической, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Из-за масштабного запуска, который произошел 10 апреля, уже несколько дней в аэропортах Европы — Франции и Италии — наблюдаются очень большие очереди.

Многие даже опаздывают на рейсы, поскольку система, как выяснилось, отнимает гораздо больше времени, чем простое прохождение границы. Официально это должно занимать до 70 секунд, но по факту путешественникам приходится проводить у аппарата около 5 минут, что для пропускной способности европейских аэропортов немало.

Задержки связаны с тем, что аппаратов оказалось недостаточно. На первом этапе наблюдаются технические неполадки. Проблема в том, что вся эта система была введена одновременно в 29 странах. Запуск такого уровня — это, конечно, очень рискованный сценарий, и летом ситуация может стать совершенно неконтролируемой. Тем не менее от использования этой системы европейские власти не готовы отказываться: на нее потратили больше €1 млрд, и она должна в перспективе сэкономить миллиарды евро на ускорении туристического потока».

Система контроля по биометрии была введена 10 апреля почти во всех странах Евросоюза. В пилотном режиме она начала работу еще в октябре 2025 года в аэропортах Испании, Чехии и Германии. При этом представители ЕК, наоборот, заявляют, что все работает штатно, а проблемы наблюдаются лишь в некоторых аэропортах. По их данным, с помощью системы на рейсы зарегистрировались более 50 млн человек. Называть систему уже готовой пока преждевременно, считает гендиректор компании «Интемс» Алексей Титов:

«Наверное, одна из главных причин проблемы с европейской биометрической системой — большой глобальный разрыв между технологической готовностью и реальным положением на местах. Конечно, такая система требовала большой подготовки, и как только ее начали активно внедрять, вылезли проблемы, которые просто не учли на этапе планирования.

Не учли, что оборудование может ломаться и давать сбои, что любая аналитика всегда сопровождается ошибками.

Когда ошибка возникает при пересечении границы, ее нужно быстро исправить, а персонала для этого может не хватать. Одна из важных историй — предварительная регистрация биометрического контроля с помощью мобильного приложения. Но оно не было запущено в ту дату, когда систему начали открывать по всей Европе. А внедрение биометрии зафиксировало около 4 тыс. случаев превышения срока пребывания».

Похожую систему в авиации тестируют и в России. Летом в Шереметьево и Пулково должна заработать посадка на рейс по биометрическим данным. Речь идет о внутренних перелетах. А сейчас технологию используют на международных рейсах при прохождении паспортного контроля. И здесь она наиболее востребована, говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

«В целом ряде аэропортов уже внедрена система автоматического прохода через госграницу по биометрии. Например, в том же Шереметьево. При этом сохраняется выбор: можно пройти границу обычным традиционным способом. Могу подтвердить это на собственном опыте. Вводить такую систему в России, наверное, имеет смысл в крупных аэропортах, где большой зарубежный пассажиропоток. Но аэропортовые службы должны просчитать, стоит ли своих денег установка этого дорогостоящего оборудования. С 1 июня в качестве эксперимента проход и посадка в самолет будет осуществляться по биометрии».

Согласно данным Шереметьево, около 10 млн россиян уже оформили подтвержденную биометрию. Как сообщал Минтранс, полномасштабная интеграция технологии в аэропортах России может завершиться в течение пяти лет.

Астон О'Салливан