Для обслуживания ВСМ между Петербургом и Москвой понадобится 1500 специалистов

Будущий перевозчик на высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва (ВСМ) планирует нанять на работу более полутора тысяч человек для обслуживания движения по дороге. Об этом говорится в отчетности компании «ВСМ-400» за 2025 год, пишет «Фонтанка».

Для обслуживания ВСМ между двумя столицами понадобится полторы тысячи специалистов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Для обслуживания ВСМ между двумя столицами понадобится полторы тысячи специалистов

«Существует стратегическая потребность в наращивании трудовых ресурсов и обучении высококвалифицированных кадров»,— сказано в пояснительной записке.

Компания будет заниматься организацией перевозок, которые стартуют в 2028-м — после завершения строительства. В документации подготовка к работе значится стратегической целью «ВСМ-400».

Матвей Николаев