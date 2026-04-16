Фестиваль ледоколов в Петербурге могут отменить в 2026 году

Традиционный Фестиваль ледоколов, открывающий летний туристический сезон в Санкт-Петербурге, вероятно не состоится в 2026 году. Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на пресс-конференции в «Интерфаксе» сослался на неурегулированные технические нюансы, однако подтвердил планы по возвращению мероприятия в 2027–2028 годах.

О возможной отмене фестиваля рассказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ О возможной отмене фестиваля рассказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич

«По фестивалю ледоколов пока идет работа, но у нас нет уверенности, что он состоится именно в этом году. Уверены, что в 2027-м, 2028-м мы с этим проектом вернемся, но пока есть определенные технические нюансы, над которыми мы работаем»,— заявил господин Панкевич.

Фестиваль ледоколов традиционно входит в число знаковых событий старта туристического сезона и привлекает значительный поток посетителей на набережные города. В комитете по развитию туризма Петербурга рассчитывают возобновить проведение фестиваля в последующие годы.

