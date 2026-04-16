Экс-сенатор Арашуков пожаловался на невыдачу продуктов в колонии «Черный дельфин»

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное лишение свободы за создание ОПГ и организацию убийств, добивается возмещения ему морального ущерба в размере 100 тыс. рублей. Заключенный утверждает, что ему не выдают продукты в колонии «Черный дельфин», где он содержится. Соответствующий иск осужденный направил в Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В марте 2026 года экс-сенатор обратился в администрацию колонии с заявлением о покупке продуктов питания на 14 тысяч рублей. Оно включало 18 пунктов. Но когда в исправительное учреждение завезли продукты, осужденный получил товар на сумму 4,2 тыс. рублей. Также он получил товары, которые не просил. В связи с этим Рауф Арашуков решил, что его права нарушены, потребовал возместить вред вместе с потраченной госпошлиной. Суд рассмотрит его иск 23 апреля.

Ранее Рауф Арашуков жаловался на отсутствие холодной закуски в обед и невыдачу ему двух куриных яиц в неделю. Его иски были отклонены.

Бывшего сенатора приговорили к пожизненному в декабре 2022 года за организацию убийства лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. 13 января ему назначили еще 10 лет заключения и штраф 120 млн руб. за попытку дать взятку сотруднику «Черного дельфина». За эту сумму осужденный рассчитывал улучшить условия своего пребывания в колонии.

Георгий Портнов