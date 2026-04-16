В Кирове экс-главу теплоснабжающей компании будут судить за мошенничество

В Кирове направили в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника структурного подразделения теплоснабжающей компании. Он обвиняется в получении коммерческих подкупов и мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области.

По данным следствия, с апреля 2024 года по январь 2025 года он неоднократно получал деньги от представителей подрядных организаций за беспрепятственное подписание документов, необходимых для приемки и оплаты работ по строительству и реконструкции тепловых сетей. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 660 тыс. руб.

Кроме того, в ноябре 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, обманом похитил денежные средства у руководителя организации — собственника участка тепловой сети.

На имущество обвиняемого на сумму более 8 млн руб. наложен арест.

