Российский бренд одежды Lime выпустил летнюю кампанию, в рамках которой впервые вышла совместная съемка мужской и женской линий. Новинки, выпущенные для женщин, отсылают к парусному спорту — главный акцент сделан на модели в полоску. Среди новинок мужской линии — базовые майки и рубашки, джинсы разных силуэтов, удлиненные шорты. В рамках кампании обновилось и меню в Lime Cafe — теперь тут можно будет найти напитки с кокосовой водой и новые десерты: «Шоколад—кокос» и «Шоколад—карамель—соль».

