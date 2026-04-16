Эрмитаж создал облачную копию коллекции объемом 350 ТБ

Государственный Эрмитаж совместно с Ростелекомом завершил создание резервной копии своей цифровой коллекции в облачной инфраструктуре. Общий объем данных под дополнительной защитой достиг 350 ТБ. Хранилище развернули в дата-центрах «РТК-ЦОД» с использованием решений компании Турбо Облако.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Государственный Эрмитаж совместно с Ростелеком завершил создание резервной копии своей цифровой коллекции

При этом основной цифровой архив музея продолжает функционировать на собственных серверах, а облачная копия служит резервом на случай сбоев, технических инцидентов или иных рисков. В защищенном массиве находятся оцифрованные произведения искусства, включая работы Леонардо да Винчи, Рембрандта и Тициана, а также материалы по реставрации экспонатов и другие уникальные данные. Оцифровка коллекции заняла более двух десятилетий.

Для передачи данных специалисты «Турбо Облака» организовали защищенный канал, а также внедрили систему автоматического еженедельного резервного копирования. Музею предоставили 0,5 ПБ дискового пространства, что позволит хранить и новые поступления в долгосрочной перспективе.

Как отметил заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов, сотрудничество с компанией, специализирующейся на кибербезопасности и облачных технологиях, стало эффективным инструментом сохранения культурного наследия.

Матвей Николаев