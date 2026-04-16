Назначен новый руководитель департамента земельных отношений

Руководителем департамента земельных отношений горадминистрации назначена Юлия Жданова. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, в этой должности она работает с сегодняшнего дня. Госпожа Жданова окончила Пермскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Городской кадастр». В последующем получила степень магистра по направлению подготовки «Строительство» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.

До перехода на муниципальную службу госпожа Жданова на руководящих должностях курировала отделы придорожных сооружений, земельно-имущественных отношений и придорожного сервиса в ФКУ Упрдор «Прикамье» и ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».

Место руководителя ДЗО стало вакантным в конце марта этого года после того, как департамент покинула Лариса Пьянкова. Она занимала эту должность с февраля 2023 года.