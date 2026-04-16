АО «БЭСК» стало обладателем статуса «Партнер национальных проектов России»

Башкирская электросетевая компания (входящая в ПАО АФК «Система») в числе финалистов Национальной премии «Наш вклад» получила статус «Партнер национальных проектов России». Национальная премия «Наш вклад», проводится ежегодно с 2021 года и оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. В этом году соискание премии было подано 792 заявки из всех регионов страны.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Экспертный совет премии во главе с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком, включив компанию в число финалистов в номинации «Крупный бизнес. Регион», по достоинству оценил восемь проектов АО «БЭСК»: «Студенческий маршрут в АО «БЭСК»: экскурсии для будущих специалистов», «ЭнергоАудитория БЭСК: пространство для будущих профессионалов», «ЭнергоНаставник: путь к профессионализму», «Сила энергии: поддержка и организация спортивных мероприятий», «Беспилотная энергетика», «Энергия будущего: слёт молодых энергетиков», «Зеленый курс АО «БЭСК», «ЭнергоПоддержка: малый и средний бизнес».

Помимо АО «БЭСК» из дочерних компаний АФК «Система» в финал премии также прошли МТС, Ozon, Агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group, а сама корпорация стала победителем в номинации «Крупный бизнес. Регион». Из Республики Башкортостан вместе с башкирскими сетевиками финалистами стали ООО «Башнефть-добыча» и РОФ Р.Баталовой «Молодость нации».

Комментируя событие, председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов отметил: «Успех компании предопределен большой системной работой по участию в национальных проектах страны. Поддержка инновационных проектов, внедрение отечественных современных технологий являются своеобразной «визитной карточкой» башкирских сетевиков, а постоянная профориентационная работа с молодежью позволяет находить решения проблеме дефицита кадров в российской энергетике».

ООО «Башкирэнерго»