Экс-директора кстовского «Комбината питания» оштрафовали за подлог и присвоение

Бывшего директора МАУ «Комбинат питания» Тамару Захарову в Кстове признали виновной в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ) и присвоении (ч.3 ст.160 УК РФ). Ее приговорили к штрафу в размере 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Кстовского городского суда.

Установлено, что подсудимая совместно с соучастниками похитила технику учреждения стоимостью 208,5 тыс. руб. Кроме того, она подписала два подложных акта о приемке работ, по которым со счета учреждения пособнику перечислили более 80 тыс. руб.

Вину бывший руководитель признала в полном объеме.

Галина Шамберина