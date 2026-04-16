Петербург рассчитывает принять до одного миллиона туристов в майские праздники

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич во время пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил, что турпоток в Санкт-Петербург в период майских праздников 2026 года может достичь 1 млн человек, сохранившись на уровне прошлогодних показателей. По оценке ведомства, рост въездного потока в высокий сезон составит порядка 5% относительно предыдущего периода.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ В комитете по развитию туризма считают, что прирост турпотока ожидается на уровне 5% в текущем году

Господин Панкевич подчеркнул, что в период весенних школьных каникул город принял около 250 тысяч гостей, а в прошлом году общее количество туристов в майские праздники было примерно таким же, как и ожидаемое в текущем.

Официальный старт летнего туристического сезона в Северной столице был дан 15 апреля и синхронизирован с началом водной навигации и сезона разводки мостов. Ключевым нововведением текущего года стала возможность прохода прогулочных судов в разведенные пролеты мостов, что расширяет маршрутную сеть и временные слоты для экскурсионного флота.

Конторщиков Кирилл