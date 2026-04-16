«Нижний Новгород заслуженно называют столицей российского медиаарта»

Событийную программу летнего сезона в Нижнем Новгороде традиционно открывает Международный фестиваль мультимедийного искусства Intervals, который в этом году пройдет с 23 по 26 апреля. Первый фестиваль состоялся в 2017 году в здании «Нижполиграфа», а сегодня он проводится по всему городу в более чем 20 локациях. О том, с чего начался фестиваль, как развивался и каким будет в этом году, «Ъ-Приволжье» рассказал генеральный продюсер Intervals, сооснователь и генеральный директор компании Dreamlaser Андрей Тубольцев.

Генеральный продюсер фестиваля Intervals Андрей Тубольцев

— С чего начался фестиваль Intervals?

— В 2015 году наш бывший куратор Ксения Чеховская, а также креативный директор, учредитель и партнер компании Dreamlaser Антон Колодяжный и нижегородский музыкант и продюсер Максим Купер организовали небольшую вечеринку для художников в клубе «Склад». Компания Dreamlaser тогда просто помогла с оборудованием. В 2017 году они пригласили нас сотрудничать на постоянной основе, и мы сделали фестиваль внутри помещений «Нижполиграфа», когда в нем еще была полная разруха. Тот фестиваль приобрел чуть более масштабный формат с приглашенными художниками и некоторым количеством инсталляций на территории.

В 2019 году мы решили впервые сделать городское событие. Конечно, оно было не такое масштабное, как сейчас, но получилось очень круто. Компания Dreamlaser выступила как организатор, инвестор и партнер фестиваля. Мы благодарны правительству области, что нас тогда поддержали и помогали договариваться с площадками. Фестиваль проводился с пятницы по воскресенье, и с каждым днем зрителей было все больше. Основной площадкой тогда была фабрика «Маяк», и на набережной под вечер воскресенья образовались огромные пробки: все останавливались посмотреть, что происходит.

После этого мы в партнерстве с правительством региона начали планировать события масштабного городского фестиваля к 800-летию города в 2021 году.

— А есть похожие фестивали в других странах?

— Мы вдохновлялись фестивалем Signal в Праге. На мой взгляд, это одно из самых интересных и масштабных событий в сфере медиаискусства в Европе. Когда-то мы участвовали в нем как художники, а потом решились на создание своего фестиваля. Сегодня с точки зрения технологий, масштаба и качества исполнения инсталляций наш фестиваль намного опережает остальные. И это не только наше мнение — это мнение медиасообщества в первую очередь.

— Кто сегодня организует фестиваль?

— Наша компания во главе с куратором Анной Гагариной. Она также курирует пространство «Цех» и все авторские работы Dreamlaser — всю «артовую» деятельность компании, которая связана не только с фестивалем, но и с другими событиями. Например, в марте мы открыли в питерском «Севкабель порте» масштабную выставку «Траектории интервалов» в рамках проекта Intervals Exhibition. Это новый проект, который позволяет показывать в других регионах то, что мы делаем на фестивале Intervals в Нижнем Новгороде. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали про фестиваль, поэтому решили масштабировать его в формате параллельной программы как минимум в культурной столице страны. К тому же, в Санкт-Петербурге максимально позитивный отклик зрителей и арт-сообщества на наше творчество, а «Севкабель порт» посещают много туристов и молодежи.

Инсталляция в арт-пространстве ЦЕХ во время фестиваля Intervals Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Мультимедийный фестиваль Intervals в Нижнем Новгороде. Инсталляция на здании академии Маяк Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Одна из работ мультимедийного фестиваля Intervals на Нижегородской ярмарке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

— Расскажите о подготовке: как вы решаете, какой будет тема года и как формируется программа фестиваля? Сколько времени уходит на его подготовку?

— Подготовка к фестивалю не отпускает нас никогда, но особенно плотная работа начинается примерно за полгода до начала. Самое главное — найти новых интересных художников, которые соответствуют концепции фестиваля и свободны на период проведения Intervals. За тем, чтобы имена ежегодно не повторялись, мы особенно следим.

Еще одна большая и важная часть подготовки программы фестиваля — это запуск опен-колла, или отборочного конкурса. В этом году на нем представлены две диджитал-арт работы, которые впервые будут показаны на самом масштабном экране Нижнего Новгорода — на Ледовой арене, а также три мультимедийных инсталляции. Кроме того, в этом году в опен-колле отдельно участвуют наши друзья с телеканала «2x2» и образовательный проект нашей команды Kafedra. Студенты покажут свои работы на большом медиакубе.

— Чем еще удивит Intervals в этом году?

— Фестиваль этого года будет очень музыкальным. Если два года назад музыкальная часть была, скажем так, вспомогательной, то в этом году она грандиозная. Так, в пространстве «Цех» состоится концерт-открытие, режиссером которого выступил Владимир Варнава — для нас он поставил хореографический перфоманс. Также в большой постановке примет участие концептуальный хор Attaque de Panique. А в ночь с 25 на 26 апреля на территории «Цеха» пройдет ночное событие — танцевальный рейв с большим включением мультимедийных сетапов и инсталляций, за которые будет отвечать команда сценических дизайнеров Сетап. Хедлайнером вечера выступит рэпер Хаски с новым альбомом, также будет выступать певица Глум и другие артисты, а завершится ночная программа dj-сетами.

— Как формируется бюджет фестиваля? Кто его поддерживает?

— Изначально инвестором фестиваля была наша компания. В какой-то момент мы решили, что часть прибыли можно вкладывать в искусство и развивать медиаарт. Также нас поддерживает правительство Нижегородской области. Эта поддержка ощущалась с первого года знакомства. Это классно, что в нашем фестивале видят точку развития городской инфраструктуры, туризма, популяризации локальной идентичности, повышения узнаваемости Нижнего Новгорода. Кроме того, у нас есть постоянные коммерческие партнеры, которым близки наши ценности: «Т-Банк», компания «Т2» и другие.

Международный фестиваль медиаискусства Intervals в Нижнем Новгороде Фото: АНО «Центр 800» Девушка снимает на смартфон инсталляцию на фасаде КЗ «Юпитер» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

— Почему фестиваль перенесли с августа на апрель? Повлияло ли это на его посещаемость?

— Действительно, три года назад мы сменили даты проведения фестиваля, чтобы подчеркнуть значимость Intervals. В августе событийная повестка города и так очень плотная. В конце апреля Intervals, по сути, дает старт фестивалям не только в Нижнем, но и по всей стране.

Конечно, мы совместно с региональным министерством туризма отслеживаем и оцениваем количество туристов, которые приезжают в город на время проведения фестиваля, взаимодействуем со всеми отельерами и рестораторами. Было интересно узнать, что доля нижегородцев и приезжих среди посетителей фестиваля примерно одинаковая: 55% — нижегородцы, остальные — гости города, в основном из Москвы и Московской области. К нам приезжают целыми компаниями представители ивент-индустрии, производители технического оборудования, застройщики сцен и различных концертов. По 30–40 человек просто, чтобы насладиться искусством.

В целом количество зрителей Intervals ежегодно растет: например, в 2024 году нас посетило 350 тыс. человек, а в 2025-м — свыше 450 тыс.. В дни проведения фестиваля отели 3–5 звезд загружены на 78–90%. Мы рады, что создаем классное событие как для нижегородцев и гостей города, так и для всех сфер обслуживания туризма.

— Сказывается ли экономический кризис на фестивале?

— Конечно. Ситуация в экономике влияет и на количество партнеров, и на объем их бюджетов. Вслед за ценами растет и наша расходная часть. Например, иностранных художников мы привозим за свой счет. Мы вообще изначально решили, что все работы в сфере искусства должны оплачиваться. Это наша позиция. Мы платим и победителям опен-колла, и студиям-участникам, и локациям. Это немного нивелируется масштабностью фестиваля: с каждым годом мы растем, появляются партнеры. Но в целом Intervals — это пока не коммерческая история, это больше про любовь к своему городу, про наш вклад в развитие региона и медиаискусства. Конечно, хочется, чтобы в дальнейшем фестиваль получил коммерческую составляющую и был финансово успешен. Мы к этому стремимся и верим в светлое будущее.

— Будет ли фестиваль как-то отражать тематику Года единства народов России?

— Искусство вообще объединяет людей, поэтому текущая повестка нам близка. Объединение народов не только России, но и мира – это про Intervals, потому что он все-таки международный. В разные годы в фестивале участвовали медиахудожники из Великобритании, Японии, Венгрии, Турции, Азербайджана и других, в этом году — из Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, России и Саудовской Аравии. Это здорово, когда в работах иностранных художников прослеживается связь с их родной культурой. А если говорить о смыслах, то нам всегда хочется, чтобы зритель сам вынес из работ какую-то идею, может, даже не похожую на задумку художников.

Международный фестиваль медиаискусства Intervals. Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Международный фестиваль медиаискусства Intervals в Нижнем Новгороде Фото: АНО «Центр 800»

— Что вас больше всего удивило за время организации фестиваля, а что было самым сложным?

— С самого начала наши ожидания превзошла невероятная поддержка сообщества медиахудожников. Раньше оно было разрозненным, а сейчас все между собой дружат и общаются, появляются совместные инициативы. Особенно вдохновляет, когда мегазвезды индустрии приезжают к нам из других стран и говорят: «Классно, давайте делать в России такие коллаборации между странами через медиаарт».

И вот тут возникают сложности, потому что некоторые из зарубежных медиахудожников находятся на контрактах культурных институций или продюсерских центров своих стран — вмешивается государственная политика и бюрократия. Но мы всех ждем. Другая сложность, чисто техническая, в том, что иногда фестивальные работы приходится размещать на небольших локациях, потому что инсталляции рассчитаны именно на такой масштаб — возникают очереди, дискомфорт для зрителей. Мы стремимся этого избежать, но заранее просим прощения, если не всегда удается.

— У Intervals есть и образовательная часть — лекции, лаборатории, резиденции. На кого они ориентированы?

— Образовательная программа фестиваля делится на несколько блоков. Первый блок — это воркшопы для профессионального сообщества, где мы даем плотную, качественную информацию, которая позволяет прокачаться. Есть также формат вдохновения и поиска новых смыслов: спикеры рассказывают про свой путь и опыт в медиаискусстве. Думаю, такие встречи больше интересны начинающим авторам, тем, кто видит себя в искусстве, дизайне, формате art&science и хочет создавать крутые инсталляции. Еще есть паблик-токи и пленарные сессии, на которые мы приглашаем в том числе представителей администраций других регионов. Там мы собираем информацию, например, о развитии событийной программы регионов, вместе размышляем, как в нее встроить медиаарт.

Во многом именно благодаря нашему фестивалю Dreamlaser участвует в организации большого количества мероприятий в разных точках мира. Например, мы делали мэппинг-шоу на Мамаевом кургане в честь празднования Дня Победы, участвовали в Expo-2020 в Дубае, создавали контент на выступлении Дэвида Гетты на фестивале Creamfield и многое другое. Об этом хочется говорить, чтобы талантливые молодые люди видели, что свое творчество они могут монетизировать. Также образовательная программа является площадкой для коллабораций, знакомств, дискуссий — каждый раз они складываются очень интересно.

Международный фестиваль медиаискусства Intervals в Нижнем Новгороде. Световая инсталляция на Мещерском озере Фото: АНО «Центр 800» Международный фестиваль медиаискусства Intervals в Нижнем Новгороде Фото: АНО «Центр 800»

— Работы художников медиаискусства — это больше про программирование, дизайн или философию?

— Медиаискусство отличается от современного аналогового искусства. Оно не всегда создается из желания передать какой-то смысл или вложить идею. Зачастую работа медиахудожников зависит от возможностей оборудования, потому что медиаарт — это art&science, то есть работа художника включает в себя научно-технологическую и творческую части. Иногда медиахудожник отталкивается от идеи, иногда — от технологий и математики: как может вести себя оборудование, дизайн, графика относительно математической формулы. Например, при разработке какого-то математического алгоритма генеративная графика выдает определенный музыкальный файл, который аудиовизуальным способом создает графику, которая больше никогда не повторится. И смысл тут будет в том, что само оборудование или искусственный интеллект могут создавать аудиовизуальные образы. Иногда идея есть, иногда ее нет. Бывает, даже кураторы помогают художникам с описанием их работ, вместе придумывают смысл.

— Как вы считаете, повлиял ли фестиваль на популярность медиаискусства в Нижнем Новгороде и глобальнее?

— Могу сказать с уверенностью, что повлиял. Во-первых, Intervals объединил сообщество: мы с радостью сотрудничаем друг с другом и создаем вместе невероятные проекты. Во-вторых, растет востребованность медиаискусства: заявок много и от организаций, и от регионов. Наконец, российские медиахудожники стали узнаваемыми в мировом сообществе. И круто то, что Нижний Новгород заслуженно называют столицей российского медиаарта.

Беседовала Анастасия Титова