Запад будет давать советы ВСУ

В вооруженных силах Украины (ВСУ) создали совещательный орган при главнокомандующем ВСУ Александре Сырском — военный экспертный совет ARES (Allied Reform and Expert Support) под председательством британского генерала Ричарда Ширреффа.

Ричард Ширрефф

Фото: Michal Cizek / AFP

Помимо британского военного, который в 2011–2014 годах занимал должность заместителя верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в новую структуру вошли другие западные военные с «уникальным боевым и управленческим опытом», например, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус, бывший заместитель командующего НАТО по вопросам развития немец Манфред Нильсон и ряд других высокопоставленных военных чинов Канады, Норвегии и Словакии.

Задачей совета станет обмен передовым военным опытом между Украиной и странами Запада, а приоритетами — развитие военной науки и образования, повышение эффективности обеспечения потребностей ВСУ, а также консультативно-совещательная поддержка по другим вопросам, относящимся к полномочиям главнокомандующего ВСУ. «Это важный шаг для системного усиления ВСУ. Совет будет помогать внедрять институциональные изменения в системе управления ВСУ, поддерживать трансформацию армии и повышать ее эффективность»,— сообщил Генштаб ВСУ в Тelegram-канале.