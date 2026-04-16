Оренбург занял второе место в рейтинге доходности инвестиций в недвижимость

Эксперты центра экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») провели исследование и составили рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость.

Доходность недвижимости рассчитывалась аналитиками за три года (2023–2025 гг.) от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт, налоги на имущество физлиц, а также инфляция. В рейтинг включены только административные центры субъектов РФ, по которым доступны данные официальной статистики.

По среднегодовой реальной доходности инвестиций в недвижимость за три года с учетом ее сдачи в аренду лидером стал Абакан (25,3%). Такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени, поясняют аналитики.

На втором месте рейтинга — Оренбург с доходностью 20,2%. Самара заняла 25-ю строчку — 8,9%, Ульяновск — 33-е место (7,6%). Санкт-Петербург — на 36-й позиции (7,0%), Москва — на 70-м месте (0,3%). У соседней Казани реальная доходность оказалась отрицательной (- 1,5%). Ниже всего реальная доходность в Калининграде (- 2,9%). При этом доходность недвижимости без учета ее сдачи в аренду в Оренбурге составляет 14,2%, в Самаре — 5,0%, в Ульяновске — 2,8%.

Сергей Титов, Ульяновск