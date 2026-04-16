В Ростове-на-Дону планируют потратить 244 млн рублей на ландшафтную планировку
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону объявил тендер на ландшафтную планировку города стоимостью почти 244 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Как следует из проектной документации, озеленение затронет все районы донской столицы. Власти намерены высадить львиный зев, петунии, бархатцы и другие цветы. Подрядчика должны определить 18 апреля. Согласно контракту, он решит места размещения и виды растений для городских клумб.
Финансирование работ предусмотрено из городского бюджета.