В Ростове-на-Дону планируют потратить 244 млн рублей на ландшафтную планировку

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону объявил тендер на ландшафтную планировку города стоимостью почти 244 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из проектной документации, озеленение затронет все районы донской столицы. Власти намерены высадить львиный зев, петунии, бархатцы и другие цветы. Подрядчика должны определить 18 апреля. Согласно контракту, он решит места размещения и виды растений для городских клумб.

Финансирование работ предусмотрено из городского бюджета.

Константин Соловьев