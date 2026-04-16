Мурманские власти опровергли дипфейк с Чибисом об угрозе мобилизации

Оперативный штаб Мурманской области официально подтвердил, что распространяемое в социальных сетях видеообращение губернатора Андрея Чибиса о недоборе добровольцев и риске мобилизации является фальсификацией, созданной с применением искусственного интеллекта.

За основу фейкового видео взято старое выступление главы региона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ За основу фейкового видео взято старое выступление главы региона

Проведенный специалистами анализ установил, что за основу дипфейка взято архивное выступление главы региона от 19 октября 2022 года, посвященное мерам социальной поддержки военнослужащих. С помощью нейросети оригинальная аудиодорожка была заменена на сфабрикованный текст, содержащий ложные утверждения о мобилизационных сценариях.

Эксперты выявили характерные признаки подделки: неестественную монотонность голосового синтеза, рассинхронизацию мимики с произносимыми словами и дефекты артикуляции в отдельных фрагментах. В оперштабе отметили, что это не первая попытка публикации недостоверной информации с использованием образа губернатора в социальных сетях региона.

Конторщиков Кирилл