11 жителей Стерлитамака обвиняются в незаконной организации азартных игр

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 11 местных жителей в возрасте от 22 до 39 лет. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, с извлечением дохода в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили пресс-службы республиканской прокуратуры и управления СКР по Башкирии.

Следствие установило, что в апреле 2023 года 31-летний фигурант уголовного дела создал преступную группу для организации сети подпольных казино. Он привлек десятерых человек, которые выполняли обязанности администраторов, крупье, операторов-кассиров и охранников в трех нелегальных игорных заведениях в арендованных помещениях в Стерлитамаке. С мая 2023 по февраль 2024 года доход обвиняемых составил 6 млн руб.

В феврале 2024 года следователи СКР и оперативники ФСБ республики изъяли более 220 единиц игрового оборудования, в том числе покерные столы, рулетки, а также более 500 тыс. руб. наличными.

На имущество обвиняемых и средства на общую сумму около 17,5 млн руб. наложен арест.

Майя Иванова