Лидеры ярославских коммунистов намерены идти на выборы в Госдуму

Первый секретарь комитета Ярославского областного отделения КПРФ Михаил Парамонов и председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Елена Кузнецова заявились для участия в предварительном голосовании партии на выборах в Госдуму. Соответствующая информация размещена на платформе «Народный кандидат» — аналог праймериз, впервые запущенный коммунистами.

Михаил Парамонов



Михаил Парамонов идет по округу № 194 (Ростовский одномандатный избирательный округ), Елена Кузнецова — по округу № 193 (Ярославский одномандатный избирательный округ).

«За моими плечами годы работы на благо области: от заводской проходной до зала заседаний областного парламента. Я знаю, чем живут наши крупные города и глубинка. Готова отстаивать интересы земляков дальше»,— прокомментировала Елена Кузнецова на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Елена Кузнецова — руководитель фракции КПРФ в областной думе, заместитель председателя комитета по социальной и демографической политике, труду и занятости. В 2009 году была избрана депутатом муниципального совета Гаврилов-Яма, с 2013 года — депутат облдумы. Михаил Парамонов — первый секретарь комитета Ярославского областного отделения КПРФ, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, депутат Ярославской областной думы V и VI созывов.

Алла Чижова