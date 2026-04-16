Ветеран СВО намерен баллотироваться в гордуму Перми

Специалист по организации работы в Пермском округе регионального отделения «Движение первых», ветеран специальной военной операции Даниил Степанов примет участие в праймериз «Единой России».

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, он подал заявление на участие в предварительном голосовании для участия в выборах в гордуму Перми по муниципальной группе «Дзержинская №2».

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.