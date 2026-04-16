В Дзержинский суд Перми суд направлены дела о налоговых преступлениях и обналичивании

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении троих участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются уклонении от уплаты налогов в крупном размере и пособничестве в нем, а также в выводе денежных средств в неконтролируемый оборот с целью последующего обналичивания. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры Пермского края.

Следствием установлено, что директор и фактический руководитель организации при пособничестве финансового директора в период с 2021 по 2023 год уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 39 млн руб. Кроме этого, в 2022 году обвиняемые совершили 29 преступлений, в результате которых изготовили 102 поддельных платежных поручения. Они предназначались для осуществления неправомерных переводов денежных средств на расчетные счета компаний, не ведущих реальной предпринимательской деятельности, в общей сумме более 43 млн руб. Денежные средства в последующем были выведены в неконтролируемый оборот, в том числе обналичены. Уголовные дела рассмотрит Дзержинский суд Перми.

Фактические руководители организации заключили досудебные соглашения. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Преступления выявлены УФНС России, УФСБ и ГУ МВД России по Пермскому краю.