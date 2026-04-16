В Кировской области подтопило 14 придомовых территорий

В Кировской области в результате паводка подтоплены 14 придомовых территорий в Кирове, Кильмезском и Советском округах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

Также подтопило два низководных моста и семь участков автомобильных дорог местного значения.

За сутки уровень воды увеличился на отдельных участках реки Вятка до 56 см. По состоянию на утро уровень воды в реке у Кирова достиг 387 см, за сутки он поднялся на 4 см. При этом на большинстве малых рек региона наблюдается спад.

На случай ухудшения ситуации в области подготовили пункты временного размещения.

