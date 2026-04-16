«Эксперт РА» повысил ESG-рейтинг Ак Барс Банка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ESG Ак Барс Банка до ESG BBB+, что означает высокий уровень реализации и планирования практик в области устойчивого развития. Прогноз по рейтингу — стабильный. Рейтинг уточнён в связи с переходом на единую рейтинговую шкалу. Ранее у банка действовал показатель на уровне ESG-III (b) и ESG-ВВВ в соответствии со шкалой Банка России со стабильным прогнозом.



Повышение рейтинга обусловлено работой по оптимизации выбросов парниковых газов, развитием практик «зелёного» офиса, регулярной индексацией заработной платы и улучшением условий труда.

В банке утверждена Стратегия в области устойчивого развития, предусматривающая меры по снижению собственного углеродного следа. Агентство позитивно оценивает перевод кадрового документооборота банка в электронный формат: в 2024 году оцифровано 92% документов, а 80% договоров по закупочным процедурам заключено через ЭДО.

Банк реализует HR-стратегию на 2022–2026 годы для повышения вовлеченности сотрудников и культуры ответственности. Запущена цифровая платформа «Ак Барс Развитие», обеспечившая дистанционное обучение: доля прошедших его выросла до 85% в 2024 году (против 21% годом ранее).

Эксперты отметили высокий уровень взаимодействия банка с обществом. Банк развивает культурную среду региона через партнёрские проекты по поддержке молодёжи, здравоохранения, семейных ценностей и социальной инфраструктуры. Ак Барс Банк — единственная кредитная организация с приложениями, обучением и услугами на татарском языке, что повышает доступность банковских услуг. Агентство также выделило социальный сервис «Алтын еллар» для повышения качества жизни пожилых людей через доступ к социальным, культурным и образовательным услугам.

Стратегия в области устойчивого развития банка отражает ключевые экологические, социальные и управленческие направления. В банке действует Политика ответственных закупок с учётом ESG-факторов. Проработана закупка «зелёной» электроэнергии, внедрены инструменты оценки поставщиков (ESG-анкета, калькулятор углеродного следа). Агентство положительно оценивает приоритетное рассмотрение предложений местных поставщиков — их доля составила около 60% в общем объёме закупок, что поддерживает развитие региональной экономики.

Банк учитывает отдельные ESG-аспекты при принятии кредитных и инвестиционных решений: оценивает экологические риски, углеродный след проектов, а также соблюдение природоохранного законодательства потенциальными заёмщиками.

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства «Эксперт РА» доступна по ссылке.

