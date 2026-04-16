«Россети Тюмень» направили 7,5 млн рублей на плановый ремонт высоковольтной ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи в ХМАО-Югре. Линейный объект обеспечивает электроснабжение инфраструктуры Нивагальского и Поточного месторождений нефти. На выполнение технических мероприятий системообразующая сетевая компания направила 7,5 млн рублей.



В ходе работ специалисты установили новую 30-метровую опору и еще одну переставили на новые 8-свайные фундаменты. Для большей устойчивости металлических конструкций сваи вбили в грунт на глубину 10 метров. Кроме того, энергетики заменили девять гирлянд изоляторов, смонтировали новые гасители вибрации и спиральные зажимы для предупреждения повреждений провода и грозотроса. При ремонте использовались комплектующие российского производства. К реализации плановых мероприятий привлекались шесть единиц техники, включая бурильную и сваебойную машины, автокран и вездеход.

Ремонт высоковольтной линии электропередачи осуществлен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременно проведенные профилактические работы позволили повысить надежность электроснабжения двух месторождений в главном нефтедобывающем регионе России.

