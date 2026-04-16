Война в Иране воодушевила «Хамас»

Радикальное движение «Хамас», присоединившееся к режиму прекращения огня с Израилем 10 октября 2025 года, отказалось от разоружения, как это предписывает мирный план Дональда Трампа. О своем решении представители исламистской группировки сообщили 14 апреля на встрече с представителями США в Египте. Хамасовцы заявили о необходимости пересмотреть американскую концепцию урегулирования в секторе Газа, которую они считают однобокой. Воспользовавшись тем, что США и Израиль сосредоточены на иранской кампании, группировка пытается восстановить свой военный и экономический потенциал.

Заявление «Хамаса» об отказе разоружиться прозвучало в ходе переговоров 14 апреля в Египте. Консультации стали первым контактом между группировкой и США с 10 октября 2025 года. Со стороны «Совета мира» — международного органа, созданного для урегулирования конфликта в Газе и других частях земного шара,— на встрече присутствовал его руководитель Николай Младенов, а американскую сторону представлял Арье Лайтстоун — заместитель спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Делегация хамасовцев во главе с Халилем аль-Хайей уведомила участников переговоров, что «план Дональда Трампа» необходимо радикально пересмотреть. Он сводит весь процесс урегулирования «к одному пункту.— разоружению (палестинских военнизированных формирований.— “Ъ”), в то время как другие обязательства откладываются или отодвигаются на второй план», привел источник CNN в руководстве группировки мнение своих соратников.

«Безопасность Израиля выдвигается на первое место, в то время как гуманитарные, политические и административные права палестинцев откладываются на потом»,— пояснил собеседник канала.

Изменение в позиции «Хамаса» бросает вызов мирной инициативе Трампа, которая, согласно заявлениям американского лидера, должна была открыть новую эпоху на Ближнем Востоке и стала вызовом для Израиля. В ходе переговоров с делегацией «Хамаса» господин Младенов предупредил, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху никогда не смирится с сохранением военного потенциала «Хамаса» и будет вынуждено возобновить полномасштабную операцию в Газе. «Ситуация дошла до того, что Младенов даже начал высказывать завуалированные угрозы: примите предложение (о разоружении.— “Ъ”), или вас ждет возвращение к войне»,— рассказал источник CNN о деталях переговоров в Каире.

Как полагают в Израиле, на позицию «Хамаса» существенно повлияла ситуация вокруг его покровителя — Ирана. Руководство группировки, обескровленной в результате двухлетней войны с Израилем, намерено воспользоваться тем, что внимание Израиля и США сосредоточено на иранской кампании, и избежать выполнения своих обязательств по плану Трампа, заявил источник издания The Jerusalem Post в израильском разведывательном сообществе.

Иран долгое время выступал главным спонсором палестинской радикальной группировки. Однако с началом американо-израильской операции 28 февраля 2026 года «Хамас» предпочел дистанцироваться от своего союзника. «Группировка придерживается политики молчания. Она извлекла уроки из действий "Хезболлы" во время прекращения огня»,— пояснил израильскому 12-му каналу военный источник, имея в виду, что ливанская шиитская группировка в ночь на 2 марта произвела серию символических ударов по территории Израиля из солидарности с Ираном, а в ответ столкнулась с полномасштабной наступательной операцией.

В настоящий момент стратегия «Хамаса», по всей видимости, заключается в консолидации своей власти в той части Газы, которая не контролируется Израилем, рассуждает источник The Jerusalem Post. Он уточняет, что хамасовцы хотят восстановить систему налогообложения для жителей разрушенного анклава, наладить механизм вербовки новых бойцов и установить контроль над потоками международной гуманитарной помощи, которая поступает в Газу.

Израильское разведсообщество не исключает, что «Хамас» рассчитывает потянуть время, чтобы дождаться итогов запланированных на 27 октября выборов в израильский парламент (Кнессет) и итогов промежуточных выборов в США 3 ноября. И те, и другие выборы могут существенно повлиять на решения руководства Израиля и США.

Нил Кербелов