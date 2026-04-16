В Волгограде будут судить мать, дочь которой умерла после падения на рельсы

СУ СКР по Волгоградской области готовит к передаче в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Фото: Нина Шевченко

По версии следствия, вечером 26 августа 2025 года волгоградка с маленькими детьми шла через железнодорожный переезд на ул. Шурухина. Девочка упала на рельсы и щебень, получив множественные травмы. Мать не обратилась за помощью, несмотря на жалобы ребенка на сильную боль.

Спустя двое суток она отвела дочь к травматологу, который направил их к профильному специалисту. Однако женщина проигнорировала рекомендации и ухудшение состояния ребенка — у девочки появились боли в груди. 2 сентября ребенок умер дома.

Согласно судмедэкспертизе, причиной смерти стали осложнения из-за травм и инфекционный процесс, развившийся на фоне отсутствия своевременной помощи и недиагностированного серьезного заболевания. Установлена прямая причинно-следственная связь между бездействием матери и гибелью ребенка.

Ранее ход расследования находился на контроле председателя СК России.

