Корейские авиакомпании резко поднимут топливные сборы из-за ситуации вокруг Ирана

Южнокорейские авиакомпании повысят топливные сборы на майских рейсах из-за роста мировых цен на нефть, спровоцированного ситуацией в Ормузском проливе. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, для майских рейсов перевозчики установили надбавки на основе индекса MOPS (Mean of Platts Singapore — среднее значение котировок сингапурского агентства Platts, используемое в качестве эталонной цены для сделок с нефтью и нефтепродуктами в Азиатско-Тихоокеанском регионе), которое в период с 16 марта по 15 апреля составило $214,71 за баррель.

Крупнейший в стране авиаперевозчик Korean Air сообщил, что топливный сбор на международных рейсах в мае составит от 75 тыс. вон (около $50) до 564 тыс. вон ($381). Для апрельских рейсов действуют сборы 42 тыс. вон ($28) — 303 тыс. вон ($205). Ожидается, что Asiana Airlines, вторая по величине авиакомпания страны, и лоукостеры, включая Jeju Air, объявят о майских надбавках в ближайшие дни, указывает «Рёнхап».

Представители отрасли заявили агентству, что ожидают резкого роста спроса — предположительно, пассажиры попытаются заранее приобрести билеты до вступления в силу повышенных тарифов.