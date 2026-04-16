Суд вернул в госсобственность участок нацпарка «Башкирия»

Мелеузовский районный вернул в собственность государства участок особо охраняемой природной территории федерального значения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Проверка Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры обнаружила, что в Мелеузовском районе в собственности у некоего физлица находится земельный участок, в состав которого незаконно включены более 4,7 тыс. кв. м береговой полосы и акватории Нугушского водохранилища, относящихся к национальному парку «Башкирия». Для возврата участка прокуратура подала иск в суд.

Майя Иванова