Губернатор Калининградской области заявил о росте числа машин с номерами ЕС в праздники

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в последнее время на праздниках в регионе появляется все больше машин с европейскими номерами. При этом, подчеркнул он, раньше жители эксклава ездили в Европу и за продуктами.

Алексей Беспрозванных заявил, что в Калининградскую область на праздники все чаще приезжают туристы из Европы

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Сегодня же происходит ровно наоборот»,— подчеркнул господин Беспрозванных во время пленарного заседания Балтийского культурного форума.

Он добавил, что теперь граждане соседних стран приезжают в Калининградскую область, чтобы «посмотреть, как развивается страна».

«В год 80-летия Калининградской области у нас более 480 мероприятий, ждем всех в гости»,— заявил губернатор.

Матвей Николаев