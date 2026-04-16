В квартире жителя Ульяновска нашли плантацию конопли

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Засвияжского района Ульяновска обнаружили в квартире 31-летнего жителя района целую плантацию конопли. Об этом в четверг сообщила полиция Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным УМВД, во время осмотра жилища подозреваемого обнаружено и изъято 11 горшков с корнями конопли, 23 куста конопли с признаками культивации, свыше пяти килограммов частей этого же растения, а также специальное оборудование для выращивания наркосодержащего растения. Задержанному предъявлено обвинение в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере (ч. 1 ст. 231 УК РФ, до двух лет лишения свободы) и в изготовлении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Обвиняемый признал вину, следствию пояснил, что в прошлом году он приобрел через интернет семена конопли и решил заняться выращиванием наркосодержащих растений у себя в квартире. Для этого в одной из комнат он установил три гроубокса (специальные шкафы для выращивания растений с обеспечением необходимых параметров освещенности, влажности и температуры), оснастив их спецлампами, вытяжными трубами, вентиляторами и системой полива. Все это, по словам обвиняемого, он также приобрел на маркетплейсах (в зависимости от размера и функционала стоимость гроубоксов от 5 тыс. руб. до 125 тыс. руб.). Ухаживая за растениями, он собирал запрещенный урожай, сушил его и упаковывал в пластмассовый контейнер для длительного хранения. При этом следствие установило, что обвиняемый сам является потребителем запрещенных веществ. Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, поясняют в полиции.

Андрей Васильев, Ульяновск