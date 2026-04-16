ИИ-ассистенты помогут с покупками

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как маркетплейсы начали использовать чат-боты для помощи клиентам сравнивать цены и оформлять заказы.

ИИ-покупки становятся массовыми: если раньше ассистенты только помогали выбрать товар, то теперь все чаще берут на себя и этап с трансакцией. По оценке eMarketer, к 2029 году около 60% пользователей ИИ-ассистентов будут применять их не только для поиска информации, но и для подбора товаров, а по расчетам McKinsey мировой рынок продаж через агентные модели к 2030 году может достигнуть $3-5 трлн . Это уже не эксперимент, а новый сценарий поведения в e-commerce.

В России тенденция тоже заметна. По данным опроса ТАСС, каждый третий житель страны советуется с нейросетями перед крупной покупкой, а почти половина использует ИИ, чтобы сравнить товары и найти более выгодные предложения. Согласно декабрьскому опросу РБК, каждый третий россиянин уже использует ИИ при выборе и покупке товаров онлайн, а 72% опрошенных готовы в ближайшее время доверить нейросетям не только подбор, но и оформление заказов.

На этом фоне меняется сама схема онлайн-покупки: вместо связки «пользователь — сайт» формируется модель «пользователь — ИИагент — магазин». Человек формулирует задачу, а цифровой посредник сам ищет, сравнивает и помогает оформить покупку. У «Яндекса» это уже реализовано в чате с Алисой AI. Там работает агент «Найти дешевле», который берет на себя поиск товаров по лучшей цене. Пользователь отправляет ссылку на товар, а нейросеть анализирует предложения интернет-магазинов и маркетплейсов, учитывает регион, наличие и скидки — и формирует подборку вариантов. По данным компании, в среднем удается находить предложения примерно на четверть дешевле исходного, экономия на одной покупке может достигать 6 тыс. руб.

Если интернет магазин подключен к протоколу Yandex Commerce Protocol, заказ можно оформить прямо в диалоге с ассистентом. И уже 30% тех, кто пользуется агентом, делают именно так. При этом похожие сценарии параллельно запускают и глобальные игроки: OpenAI тестирует покупки в ChatGPT через собственный протокол, Google и Amazon учат ассистентов не только подбирать товары, но и помогают пользователю оформлять заказ. Для ритейла это новый канал продаж, а для рынка в целом — шаг к агентной коммерции, где главным интерфейсом становится диалог с ИИ.