В начале года в Перми зафиксирован умеренный рост цен на жилье

В первом квартале 2026 года среднерыночная стоимость 1 кв. м жилья в новостройках выросла на 1,8%, или на 3 тыс. руб., сообщается в исследовании аналитиков девелопера PAN City Group. Согласно их подсчетам, по состоянию на 1 января текущего года цена «квадрата» в Перми составляла 172 тыс. руб., а на 1 марта — 175 тыс. руб.

Интересно, что в конце февраля стоимость квадратного метра упала до 150 тыс. руб., но затем рынок восстановился. «К предпосылкам таких колебаний цен на новостройки можно отнести ужесточение условий предоставления семейной ипотеки, спад после ажиотажа в декабре и январе, персональные скидки застройщиков»,— отмечают аналитики.

Рост цен на рынке вторичного жилья оказался более существенным и составил за три месяца текущего года 7,5% (со 124 тыс. руб. до 134 тыс. руб. за 1 кв. м). В денежном выражении цена квадратного метра выросла на 10 тыс. руб. Среди причин роста авторы исследования выделяют смещение спроса покупателя с новостроек на вторичную недвижимость с небольшим сроком эксплуатации. В феврале 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок в этом сегменте увеличилось на 20%. Как считают аналитики, тренд на умеренный рост цены и восстановление спроса продолжится.