Суд обратил в доход государства электросетевые активы Магомеда Каитова в Хасавюрте

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратили в доход государства электросетевой комплекс в Хасавюрте, который незаконно приобрел экс-глава ПАО «МРСК Северного Кавказа» (ныне «Россети Северный Кавказ») Магомед Каитов, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд конфисковал три административных здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м, 81 трансформаторную подстанцию и линии электропередачи длиной 336 км, которые обеспечивают электроэнергией более 200 тыс. жителей Хасавюрта и окрестных поселений. Генпрокуроры доказали, что Каитов с 2010 года сдавал эти сети в аренду «Россетям» и заработал на этом 270 млн руб.

Магомед Каитов приобрел активы еще в 2008 году, а в 2012–2013 годах включил их в госпрограмму модернизации электросетей. Он заключил контракты на 500 млн руб. с подконтрольными ему компаниями, что позволило вывести средства из бюджета. Прокуроры установили, что Магомед Каитов пытался скрыть бенефициарный интерес: он передал сети Абдул-Малику Мусаеву за 72 млн руб. при рыночной стоимости 250 млн руб., хотя покупатель не располагал такими деньгами. Суд расценил эту сделку как легализацию коррупционных доходов в духе позиции Конституционного суда РФ.

В июле 2025 года Черемушкинский суд уже конфисковал у Магомеда Каитова активы на 14,3 млрд руб., включая бумаги «Ставропольэнергосбыта» и других сбытовых компаний. Гагаринский суд в октябре 2025-го обратили дополнительные активы на 337 млн руб., связанные с телеком-объектами на муниципальных землях.

Магомед Каитов — ключевой фигурант уголовного дела о преступном сообществе, которое с 2011 по 2021 год похитило 2,7 млрд руб. из федерального бюджета на создание системы учета электроэнергии в Дагестане. Группировка, организованная Магомедом Каитовым, включала 37 человек; 32 уже предстанут перед судом в Пятигорске, а сам он и еще пятеро в международном розыске. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в апреле 2026 года.

Станислав Маслаков