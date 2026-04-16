В Татарстане с 25 апреля введут противопожарный режим

В связи с ростом пожарной опасности в весенне-летний период в Татарстане с 25 апреля по 11 мая вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во время действия режима в регионе запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи в местах, где есть риск возникновения природных пожаров. Исключение сделано только для объектов общественного питания.

Также ограничивается использование пиротехники 1–3 классов опасности на территориях населенных пунктов, садоводческих товариществ, зон отдыха детей, лесопарковых и других пожароопасных участках. Под запрет попадает и запуск летающих фонариков и других изделий с открытым огнем.

Органам власти и организациям поручили очистить территории от сухой травы и мусора, проверить источники водоснабжения для тушения пожаров и организовать патрулирование.

Анна Кайдалова