Глава СК поручил возбудить новое дело о нерасселении аварийного дома в Угличе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Угличе. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

К господину Бастрыкину обратилась жительница многоквартирного дома на улице Ленина, 1917 года постройки. В 2021 году здание признали аварийным из-за высокой степени физического износа конструкций. В настоящее время дом продолжает разрушаться, протекает кровля, отсутствует отопление, подвал топит сточными водами. Однако заявительнице до сих пор не предоставлено благоустроенное жилье, несмотря на соответствующее решение суда.

Ярославский СК уже трижды возбуждал уголовные дела. Однако прокуроры, как отмечается в сообщении информационного центра, отменяли постановления о возбуждении дел, а обжалование этих решений к результату не привело. Сейчас СК проводит дополнительную проверку.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования, а также о проделанной работе по разрешению ситуации с расселением жильцов аварийного дома»,— сообщили в центре.

