В Коми планируют сократить время продажи алкоголя для защиты школьников
Госсовет Республики Коми 23 апреля рассмотрит законопроект о переносе старта розничной торговли спиртным с 8:00 на 9:00 утра. Инициатива призвана развести во времени потоки школьников и граждан, приобретающих алкоголь в утренние часы. В случае принятия документа новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Сокращение времени продажи алкоголя обусловлено близостью многих торговых точек к образовательным учреждениям и жилым массивам. Действующий режим, разрешающий продажу алкоголя с 8:00, приводит к ситуациям, когда несовершеннолетние по пути в школу становятся свидетелями нетрезвого поведения и связанных с ним нарушений общественного порядка, сообщает «Интерфакс».
Законопроект предполагает сохранение вечернего ограничения — реализация спиртного будет по-прежнему запрещена после 22:00. Таким образом, разрешенный интервал сократится на один час и составит период с 9:00 до 22:00.