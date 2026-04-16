В Коми планируют сократить время продажи алкоголя для защиты школьников

Госсовет Республики Коми 23 апреля рассмотрит законопроект о переносе старта розничной торговли спиртным с 8:00 на 9:00 утра. Инициатива призвана развести во времени потоки школьников и граждан, приобретающих алкоголь в утренние часы. В случае принятия документа новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Власти намерены сдвинуть утреннее время продажи алкоголя на один час

Власти намерены сдвинуть утреннее время продажи алкоголя на один час

Соответствующий приказ подписан Комитетом по природным ресурсам

Соответствующий приказ подписан Комитетом по природным ресурсам

Власти намерены сдвинуть утреннее время продажи алкоголя на один час

Соответствующий приказ подписан Комитетом по природным ресурсам

Сокращение времени продажи алкоголя обусловлено близостью многих торговых точек к образовательным учреждениям и жилым массивам. Действующий режим, разрешающий продажу алкоголя с 8:00, приводит к ситуациям, когда несовершеннолетние по пути в школу становятся свидетелями нетрезвого поведения и связанных с ним нарушений общественного порядка, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предполагает сохранение вечернего ограничения — реализация спиртного будет по-прежнему запрещена после 22:00. Таким образом, разрешенный интервал сократится на один час и составит период с 9:00 до 22:00.

Конторщиков Кирилл

