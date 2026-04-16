Сергей Меликов потребовал заплатить пострадавшим в Дагестане до понедельника

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал от министра труда Магомеда Кихасурова радикально изменить ситуацию с выплатами пострадавшим от чрезвычайной ситуации к понедельнику, 20 апреля, сообщает пресс-служба его администрации.

Он заслушал доклады ответственных органов и выразил возмущение тем, что не все жители Махачкалы и Адильотара, пострадавшие на первом этапе ЧС, получили единовременную помощь. Уже более 1280 человек обрели поддержку, но процесс буксует из-за недочетов в заявлениях.

Наводнения обрушились на Дагестан в конце марта 2026 года, вызвав введение режимов ЧС поэтапно — от повышенной готовности до регионального уровня в ключевых городах и районах. Власти сразу выделили средства из резервного фонда: каждый пострадавший получает единовременную выплату в 15 675 руб.на срочные нужды. За частичную утрату имущества первой необходимости полагается 78 735 руб., за полную — 156 750 руб. При легком вреде здоровью выплата достигает 313 500 руб., при средней или тяжелой — 627 000 руб., а семьи погибших претендуют на 1 567 500 руб. на домохозяйство.

Всего в Минтруда поступило свыше 43 тыс. заявлений, но в 24 тыс. не указали адрес, что парализовало назначения выплат. Меликов поручил местным властям оперативно проработать эти случаи на местах еще 3 апреля, когда процесс только запустили. К 9 апреля жители начали получать первые 15 675 руб., как доложил сам Магомед Кихасуров.

Однако к середине апреля темпы замедлились: в Махачкале и Адильотаре, где ЧС ударила первой, выплаты охватили лишь часть нуждающихся. Глава региона привлек к работе весь коллектив министерства и соцработников, чтобы обработать остаток к дедлайну.

