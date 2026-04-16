Из Самары начнут ходить речные суда в Ширяево и Шелехметь с 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, начнется речная навигация из Самары в Ширяево и Шелехметь. Рейсы будут выполняться ежедневно на судах типа «ОМ», «МПКС» и «Москва», сообщает минтранс Самарской области.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Артура Абдрашитова, в этом году сезон начинается раньше из-за благоприятной погоды. Традиционно речные перевозки начинали в конце апреля — начале мая.

