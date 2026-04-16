В Самарской области в тройном ДТП один погиб и двое пострадали
Смертельная авария произошла в Самарской области днем в четверг, 16 апреля. Происшествие случилось в 12:10 (MSK+1) в Ставропольском районе на 15-м км трассы Тольятти – Димитровград. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi ASX под управлением 69-летнего мужчины. От удара отечественный автомобиль отбросило на машину Exeed, которой управлял 49-летний водитель.
Водитель Lada скончался на месте до приезда скорой. Водитель Mitsubishi и его 69-летняя пассажирка госпитализированы.
На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства инцидента.