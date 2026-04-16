В Татарстане в марте автокредитование выросло на 53%

В Татарстане в марте выдали 5,8 тыс. автокредитов, что на 53% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

По количеству выданных автокредитов в марте Татарстан занял 4-е место среди регионов России, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Объем автокредитования в регионе в марте вырос на 56% и составил 8,4 млрд руб. Средний размер автокредита в марте составил 1,45 млн рублей, что на 2% выше, чем в феврале. В среднем жители Татарстана брали кредиты на 70 месяцев.

Анна Кайдалова